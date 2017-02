Super RTL 15:25 bis 15:50 Trickserie Familie Fox - Die Geheimnishüter Das Schloss der Verirrten AUS 2013 Stereo HDTV Live TV Merken Zauberer Zambaldi bittet Familie Fox um Hilfe. Ihm wurde ein wertvoller Schlüssel gestohlen, der zu einer großen Uhr im "Schloss der Verirrten" passt. Dreht man mit dem Schlüssel an der Uhr, dreht man auch die Zeit zurück. Jetzt droht ein großes Zeit-Chaos! Die Geheimnishüter müssen dem Dieb unbedingt zuvorkommen, bevor er die Zeit zurückdreht. Doch zu spät! Im Schloss angekommen läuft die Zeit plötzlich rückwärts. Die vier Geheimnishüter werden jünger und jünger... Können sie den Dieb auch in Windeln stoppen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Skinner Boys Altersempfehlung: ab 6