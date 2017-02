Super RTL 11:20 bis 11:50 Trickserie Sammy - Kleine Flossen, große Abenteuer Das tiefe Loch / Der Glücksbringer F 2014 Stereo HDTV Merken 1. Geschichte: Big D wird von einem riesigen Tintenfisch angegriffen und benötigt dringend Hilfe. Als Sammy und Ray versuchen den Tintenfisch abzulenken, wird Ray dabei plötzlich in einem Steinloch eingeschlossen. Nun muss Sammy gerettet werden. Um zu ihm vorzudringen, bedarf es allerdings jemanden, der ganz klein und dünn ist. Big D muss her, doch der versucht sich zu drücken. 2. Geschichte: Im Riff wird ein goldener Ring gefunden. Alle streiten sich darum, wer das Schmuckstück behalten darf. Ganz besonders Jack ist wild auf den Ring, da er glaubt, er würde ihm Macht verleihen. Um dem Streit ein Ende zu setzen, beschließt Sammy, den Ring in einen tiefen Abgrund zu werfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sammy & Co Altersempfehlung: ab 6