Super RTL 07:30 bis 08:00 Trickserie Caillou Caillou spielt Schlagzeug / Caillous Marschkapelle / Caillou singt CDN 2000 Stereo Live TV Merken 1. Geschichte: Billy hat ein ganz tolles Schlagzeug. Zu gerne würde Caillou mal darauf spielen, doch Billy hat Angst, dass der Kleine etwas kaputt macht. Da hat Caillou eine Idee: Er verkleidet sich als großer Junge. Das findet Billy so lustig, dass er Caillou mal kurz ans Schlagzeug lässt... 2. Geschichte: Was für ein Spaß. Am Kindergarten zieht eine Marschkapelle vorbei. Caillou ist davon so begeistert, dass er seine eigene Marschkapelle gründet. Miss Martin erlaubt den Kindern, sich alles im Spielzimmer zusammenzusuchen, was als Musikinstrument taugt. Schließlich marschiert die neu gegründete Kapelle durch den Kindergarten. 3. Geschichte: Heutet findet im Kindergarten eine Talentshow statt. Doch plötzlich stellt sich heraus, dass Caillou und Clementine dasselbe Lied singen wollen. Was tun? Caillou hat eine Idee: Er und Clementine werden einfach abwechselnd die Strophen singen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caillou

