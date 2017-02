RTL Passion 03:55 bis 04:20 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 Merken Tuner erwischt es kalt, als Jule ihn wegen seiner eifersüchtigen Ansage zur Rede stellt. Überfordert spielt Tuner die Sache zunächst runter, gesteht ihr aber dann doch männlich seine Gefühle. Überfordert vertraut sich Jule Anni an, die ihr eine gepfefferte Ansage macht, Tuner nicht das Herz zu brechen. Zerknirscht sucht Jule die Aussprache mit Tuner... Maren macht sich Sorgen um Jonas' Abi, weil der nur noch an seinem Roller schraubt, anstatt zu lernen. Als Alexander hintersinnig versucht, Jonas zum Verkauf des Rollers zu überreden, stellt der sich quer, weil ihm der Marktpreis viel zu niedrig ist. Zu Alexanders Glück begeistert sich jedoch ein Tussi-Attack-Model für den Roller und kauft ihn Jonas für einen viel zu hohen Preis ab. Überglücklich investiert Jonas das Geld prompt in drei weitere Roller... Gerner ist an seinem Geburtstag nicht nach Feiern zumute und er verzichtet auf eine Party. Elena und Sunny finden das schade und organisieren einen Überraschungsbrunch, der jedoch zu scheitern droht, weil sich Thiago Sanchez, ein wichtiger, argentinischer Geschäftspartner von KFI, ankündigt. Kurzerhand überzeugen sie Gerner, Herrn Sanchez zum Brunch einzuladen, und Elena gibt sich als Dolmetscherin redlich Mühe, den schwerreichen Latino bei Laune zu halten - bis dieser ihr plötzlich Avancen macht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

