RTL Passion 23:25 bis 23:50 Comedyserie Mein Leben und ich Nicht von schlechten Eltern D 2001 Basti plant mit seinen Freunden Efe und Flori einen angeblich harmlosen Computerspielabend. Also wird das Wohnzimmer mit Hilfe der Eltern hergerichtet, Bowle - natürlich alkoholfrei - und Chips werden bereit gestellt. Alex wird sofort misstrauisch, als Basti den Eltern scheinbar ganz nebenbei von einem Anruf von Tante Tesi erzählt, der es sehr schlecht gehe. Prompt beschließen die Eltern, die Tante zu besuchen - was Basti fürs Wochenende eine sturmfreie Bude beschert und Alex den Auftrag der Eltern, auf die Jungs aufzupassen. Alex' Misstrauen war gerechtfertigt, denn kaum sind die Eltern aus dem Haus, räumen die Jungs das Wohnzimmer um und fangen mit den Vorbereitungen für ihre erste richtig große Party an. Die Bowle wird hochprozentig angereichert. Alex, die keinerlei Lust hat, die Aufpasserin für pubertierende Jungs zu spielen, spannt kurzerhand Freundin Claudia für diesen Job ein. Alex selbst zieht sich mit einem Glas Bowle und einem guten Buch in ihr Zimmer zurück - nicht ahnend, welches Unheil sich derweil zusammenbraut... Schauspieler: Wolke Hegenbarth (Alex Degenhardt) Nora Binder (Claudia Fischer) Maren Kroymann (Mutter Anke) Gottfried Vollmer (Papa Hendrik) Frederik Hunschede (Sebastian) Sebastian Kroehnert (Niko Pütz) Ihsan Ay (Efe) Originaltitel: Mein Leben & Ich Regie: Richard Huber Drehbuch: Cheryl Alu, Yannick Posse, Mark Werner