RTL Passion 18:45 bis 19:30 Serien Royal Pains Folge: 24 Bitte den Mund öffnen und still sein! USA 2010 Die attraktive Patientin AJ (Rena Sofer) scheint es auf Hank (Mark Feuerstein) abgesehen zu haben. Ständig fordert sie mit Kleinigkeiten seine Aufmerksamkeit als Arzt ein. Ähnlich geht es Divya (Reshma Shetty) mit ihrem Patienten Adam (Patrick Heusinger). Er besteht darauf, weiter von ihr behandelt zu werden. Auch Divya scheint Gefühle für ihn zu entwickeln. Eddie (Henry Winkler) zieht unterdessen bei Mrs. Newberg (Christine Ebersole) ein. Dann taucht auch noch Boris (Campbell Scott) in den Hamptons auf, der eine unangenehme Überraschung für die Brüder bereithält. Schauspieler: Mark Feuerstein (Dr. Hank Lawson) Paulo Costanzo (Evan R. Lawson) Jill Flint (Jill Casey) Reshma Shetty (Divya Katdare) Campbell Scott (Boris) Rena Sofer (AJ) Henry Winkler (Eddie R. Lawson) Originaltitel: Royal Pains Regie: Ken Whittingham Drehbuch: Andrew Lenchewski, John P. Rogers Kamera: David S. Tuttman Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 6