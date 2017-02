RTL Passion 16:25 bis 17:15 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Kleine Kinder, große Sorgen D 2005 Merken Annabelle erwischt Teresa, die aus geklautem Material ein Geburtstagsgeschenk für ihren Sohn Olli gebastelt hat. Für Annabelles Schweigen muss Teresa ihr zu Diensten sein. Teresa gerät in noch größere Not, als sie erfährt, dass ihr Sohn aus dem Heim abgehauen ist. Sie will nun unbedingt aus dem Knast herauskommen. Ein Großauftrag muss termingerecht erfüllt werden. Wilhelmina gerät unter Druck, weil die Frauen das Soll nicht erfüllen. Um sie zu motivieren, arrangiert Wilhelmina einen Wettkampf, dessen Siegerin einen Ausgang gewinnen kann. Der Wettlauf um die Siegprämie nimmt allerdings einen tragischen Verlauf... Kittler und Schiller erfahren gerüchteweise, dass eine Stelle abgebaut werden soll. Beide fürchten nun um ihren Job. Kittler hat schon bald den Plan, Schiller auszubooten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katy Karrenbauer (Christine Walter) Claudia Loerding (Jutta Elisabeth Adler) Constanze Priester (Manuela Wellmann) Bettina Lohmeyer (Annabelle Liffers) Barbara Freier (Uschi König) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Oren Schmuckler Drehbuch: Karl-Heinz Zubrod, Eleni Ampelakiotou, Anna Dokoupilova, Dagmar, Dagmar Rehbinder, Malte Otten Musik: Ludwig Eckmann

