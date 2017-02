RTL Passion 15:25 bis 15:55 Daily Soap Alles was zählt D 2016 Merken Ingo stellt sich darauf ein, dass er wieder an Krebs erkrankt ist und stößt Diana von sich. Der Plan zu heiraten und gemeinsam alt zu werden, existiert für Ingo nicht mehr. Diana ahnt, dass hinter Ingos Reaktion die Angst steckt, dass sich seine Geschichte wiederholt und Diana, genau wie Bea damals, nur aus Mitleid bei ihm bleibt. Um ihm das Gegenteil zu beweisen, macht sie ihm einen bewegenden Heiratsantrag. Während Vanessa sich bewegt damit auseinandersetzt, dass Ingo vielleicht erneut um sein Leben kämpfen muss, muss sich Christoph in der Familie der Diskussion stellen, ob Henry getauft wird oder nicht. Vanessa erwischt es völlig kalt, dass das Thema Taufe so hohe Wellen schlägt. Zu Kirche und Gott hatte sie bislang eine eindeutige Position. Doch unter dem Eindruck von Ingos Situation, lässt Vanessa den Gedanken zu, sich auf einen Pakt mit Gott einzulassen. Maximilian weiß, dass es sein sicherer Tod ist, wenn er zurück in seine alte Zelle muss. Sein Verlegungsgesuch wurde abgelehnt und seine Rückführung steht unmittelbar bevor. Vergeblich versucht er, den Kommissar zu sprechen, um ihm einen Deal vorzuschlagen. Denn er ist der einzige, der Vincents Geheimnis kennt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt