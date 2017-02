Patrizia ist genervt von Gerners Annäherungsversuchen. Trotzdem nimmt sie seine Einladung zum Frühstück in den Fasan an, bringt aber den mies gelaunten John mit. Sie hofft, dass Johns Benehmen auf sie zurückfällt und Gerner sein Werben um sie einstellt. Ihr Plan scheint aufzugehen... Marie hat Mühe, Gesangskarierre und Schule unter einen Hut zu bringen. Kai hilft ihr, Sonja zu versichern, dass in der Schule alles Bestens läuft. Als Marie jedoch einen gemeinsam geplanten romantischen Tag zu zweit wieder absagt, fühlt Kai sich vernachlässigt und berichtet Sonja nun doch von Maries schlechten Noten. Doch dann muss er erkennen, dass er sich ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt hat. Elisabeth gibt sich die Verantwortung dafür, dass sich die Lage zwischen Nico und Cora verschlimmert hat. Daniel kann Nico davon überzeugen, von einer Anzeige gegen Cora - vor allem aus Rücksicht auf Elisabeth - abzusehen. Kurz darauf bittet Elisabeth ihn um einen Gefallen... In Google-Kalender eintragen