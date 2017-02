RTL Passion 11:10 bis 11:55 Serien Royal Pains Doktorspiele USA 2010 Merken Evan entdeckt durch Zufall, dass es Dr. Emily Peck gelungen ist, Eingaben bei Google so zu manipulieren, dass bei Tippfehlern auf der Suche nach "HankMed" der User stattdessen auf ihre Seite weitergeleitet wird. Evan weiß sich keinen anderen Rat, als seinen Vater um Hilfe zu bitten, der sich der Sache annimmt. Hank wird zu einem Patienten namens Dr. Phillips, gerufen, der selbst ein berühmter Arzt war. Zunächst glaubt Hank, dass ein hartnäckiger Raucherhusten die Ursache für Phillips Leiden ist. Als die kleine Enkeltochter allerdings auch anfängt zu husten, liegt der Verdacht nahe, dass sich die Medizinkoryphäe bei seiner Enkelin mit Keuchhusten angesteckt hat. Emily Peck wird als Lungenspezialistin hinzugezogen, aber Hank und Emily sind sich uneins bezüglich der Behandlungsweise und geraten in einen heftigen Disput. Doch es gibt noch mehr Ärger: Nachdem ein Gerichtszusteller eine einstweilige Verfügung gegen die Sozialklinik an Hank und Evan überstellt, weiß sich Jill nicht anders zu helfen, als Dr. Blair darauf anzusprechen und einen Trumpf aus dem Ärmel zu holen, der Boris Kuester von Jurgens-Ratenicz heißt. Ob ihr Schachzug gelingt? Eddie wird unterdessen bei einem Treffen mit einem mysteriösen Mann beobachtet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Flint (Jill Casey) Reshma Shetty (Divya Katdare) Mark Feuerstein (Dr. Hank Lawson) Paulo Costanzo (Evan R. Lawson) Henry Winkler (Eddie R. Lawson) Campbell Scott (Boris Kuester von Jurgens-Ratenicz) Anastasia Griffith (Dr. Emily Peck) Originaltitel: Royal Pains Regie: Michael W. Watkins Drehbuch: Michael Rauch, Constance M. Burge, Irv Danesh Kamera: David S. Tuttman Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12