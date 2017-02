Flos Unfall geht glimpflich aus. Martin ist fassungslos, dass Sonja nicht nur Xenia und ihn die ganze Zeit über belogen hat, sondern nun auch Flo in Gefahr gebracht hat. Sonja freut sich über das Geld und hofft, dass bald Gras über die Sache gewachsen sein wird. Doch dieses Mal verfliegt Martins Ärger nicht so schnell... Nico muss die aufgebrachte Cora mit Antonia gehen lassen. Elisabeth hält ihn davon ab, Cora anzuzeigen und rät ihm, noch einmal mit Cora zu sprechen - allerdings mit neutralen Vermittlern. Nico kann Cora von dieser Idee überzeugen. Beide finden jedoch niemand anderen als ausgerechnet Elisabeth und Daniel, deren Verhältnis immer noch frostig ist. Es kommt zum Streit, und Elisabeth, der es unangenehm ist, wieder einmal in die Position der Helfenden gelangt zu sein, will sich zurückziehen. Doch Daniel macht ihr klar, dass sie diesmal endlich etwas Positives erreichen könnte. Elisabeth beschließt zu bleiben, als sie erfahren muss, dass sie bereits eine Katastrophe angerichtet hat... In Google-Kalender eintragen