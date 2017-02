RTL Plus 22:15 bis 22:40 Comedyserie Das Amt Hagen furioso! D 2002 Stereo Merken Ulla, Nadia und Rüdiger beobachten seit einigen Tagen, dass Hagens Frau regelmäßig in Begleitung eines fremden Mannes in einem Haus auf der anderen Straßenseite verschwindet. Als Hagen davon erfährt, will er seine Frau beschatten. Er findet heraus, dass sich in dem Haus eine Tanzschule befindet, schleust sich dort unauffällig ein und beobachtet seine Frau beim Tango-Unterricht mit einem äußerst attraktiven Mann! Völlig verzweifelt kehrt er in sein Büro zurück, wo Dr. Stüsser ihn schon erwartet: Der Caravan-Club steckt in einer schwierigen Lage, und Stüsser musste den Rechtsanwalt Dr. Sesselbach einschalten. Hagen erkennt in ihm seinen Konkurrenten aus der Tanzschule. Das ist zu viel für Hagen! Von Mordgelüsten getrieben, will er sich an Dr. Sesselbach rächen. Doch Hagen erwischt den Falschen. Und plötzlich taucht auch noch Frau Krause im Büro auf... Rüdiger hat eine Sonnenbank für sein zukünftiges Fitness-Studio im Amt untergebracht. Als Dr. Stüsser dies mitbekommt, steht fest: die Bank muss sofort wieder raus. Rüdiger kommt ihm jedoch mit einem Angebot entgegen: Stüsser darf eine Woche lang umsonst bräunen, wenn die Sonnenbank so lange im Amt stehen bleiben darf. Ein folgenschweres Angebot für den eitlen Amtsleiter! Inzwischen hat Nadia für eine Kampagne einen seltenen Käfer gezüchtet. Leider entwischt ihr der Käfer immer wieder, und Nadia hetzt auf die Suche nach ihm quer durch das ganze Amt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jochen Busse (Hagen Krause) Thorsten Nindel (Rüdiger Poppels) Claudia Scarpatetti (Nadia Schäfer) Ulrike Bliefert (Ulla Herbst) Karen Friesicke (Bürgermeisterin Hemmer) Gerd Lohmeyer (Bürobote Lünebach) Günter Bothur (Dr. Stüsser) Originaltitel: Das Amt Regie: Titus Selge Drehbuch: Dietmar Jacobs

