RTL Plus 21:50 bis 22:15 Comedyserie Das Amt Blind Date D 2002 Stereo Hagens Frau ist mittlerweile seit vier Wochen weg. Das wäre nicht weiter dramatisch, würde Hagen nicht eine Tischdame für sein Caravan-Treffen fehlen. Eigentlich will er Ulla abkommandieren, doch die lehnt dankend ab. Um nicht länger unter Hagens schlechter Laune leiden zu müssen, setzen Ulla und Rüdiger eine Kontaktanzeige ins Internet. Hagen tobt, als er das heraus bekommt, lässt sich dann jedoch vom strahlenden Foto-Lächeln der Interessentin Elvira verzaubern. Noch am selben Abend wird er sie treffen! Ulla schärft ihm ein, beim Treffen auf keinen Fall von seiner Frau zu sprechen... Nadia arbeitet ehrenamtlich bei der Telefonseelsorge. Um stets erreichbar zu sein, hat Nadia sich sogar ein Handy zugelegt. In einer Anruferin, die von ihrem Chef sexuell belästigt wird, glaubt Nadia Stüssers Sekretärin Silvia Meier zu erkennen. Schauspieler: Jochen Busse (Hagen Krause) Thorsten Nindel (Rüdiger Poppels) Claudia Scarpatetti (Nadia Schäfer) Ulrike Bliefert (Ulla Herbst) Karen Friesicke (Bürgermeisterin Hemmer) Gerd Lohmeyer (Bürobote Lünebach) Günter Bothur (Dr. Stüsser) Originaltitel: Das Amt Regie: Titus Selge Drehbuch: Dietmar Jacobs, Julia Jenner