RTL Plus 20:15 bis 20:35 Comedyserie Ritas Welt Kittel des Grauens D 1999 Stereo Im Supermarkt "Frispa" stellt sich der neue Filialleiter vor: Schumann! Ein Pedant, der Rita und der Belegschaft das Leben schwer macht. Schumann und Rita können sich auf Anhieb nicht leiden. Als der Filialleiter von der Belegschaft mehr Arbeit bei gleichem Lohn fordert, unterschreiben alle den Vertrag. Außer Rita! Schumann setzt Rita unter Druck: Sie darf nicht mehr an die Kasse, muss Hilfsarbeiten übernehmen, letztlich droht Schumann sogar mit Kündigung. Auch Horst möchte, dass Rita unterschreibt, schließlich brauchen sie das Geld. Doch Rita bleibt stur! Dann steht eines Tages ein Ladendieb im Supermarkt und nimmt Schumann als Geisel. Rita rettet den unbeliebten Chef heldenhaft aus der brenzligen Situation. Wird sich Schumann jetzt erkenntlich zeigen? Schauspieler: Gaby Köster (Rita Kruse) Frank Vockroth (Horst Kruse) Jasmin Schwiers (Sandra Kruse) Marius Theobald (Markus Kruse) Lutz Herkenrath (Achim Schumann) Franziska Traub (Gisi) Georg Alfred Wittner (Bernie) Originaltitel: Ritas Welt Regie: Franziska Meyer-Price Drehbuch: Die SchreibWaisen, Michael Gantenberg Kamera: Konstantin Kröning