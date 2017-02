Sat.1 22:30 bis 23:30 Show MINDMAGIC - Die perfekte Illusion D 2017 16:9 HDTV Neu Merken Psychologie, Hypnose und Illusion: "MINDMAGIC - Die perfekte Illusion", die Show in der nichts ist wie es scheint! Illusionist und Arzt Victor Mids errät eine Geheimzahl durch Gedankenlesen, verwandelt Wasser in Bier und liest die Gedanken von Gunter Gabriel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Victor Mids Gäste: Gäste: Gunter Gabriel Originaltitel: MINDMAGIC - Die perfekte Illusion

