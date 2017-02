Sat.1 15:00 bis 16:00 Dokusoap Auf Streife D 2017 16:9 HDTV Merken Eine Mutter erhält den Notruf ihrer Tochter von einer unbekannten Nummer. Aus Angst um das Mädchen alarmiert sie die Polizei. - Zwei Mittzwanziger liefern sich in einer Wohnung einen blutigen Kampf um Amphetamine. Als die Polizisten einschreiten, reißt die Freundin des Dealers die Drogen panisch an sich und stürmt ins Bad. - An einer Ampel werden die Polizisten Zeuge eines besonders brutalen Beziehungsstreits. Eine Frau flüchtet vor ihrem Freund aus dem Auto. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife