Tele 5 23:50 bis 01:30 Actionfilm Last Bullet USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Ein neuer und hoffentlich letzter Auftrag in Prag wird für Profikiller Ray zur Reise in die Vergangenheit und speziellen Bewährungsprobe. Für die Gebrüder Mikhail und Bobby Suverov, auf die er angesetzt wird, hat er auch schon selbst gearbeitet. Sein Gegner ist nicht von Pappe: Die Suverovs holen den "Wolf", einen gemeinen Profikiller aus der Ukraine. Den entscheidenden Schlag aber versetzt ihm ein vermeintlicher Freund. Und so steht Ray bereits mit dem Rücken zur Wand, als auch noch die schöne Janice bei ihm Zuflucht sucht. Schauspieler: Cuba Gooding jr. (Ray Carver) Dolph Lundgren (Aleksey Andreev) Claudia Bassols (Janice Knowles) Billy Murray (Leo Crosby) Louis Mandylor (Demyan Ivanov) Leo Gregory (Bobby Suverov) Lia Sinchevici (Mila) Originaltitel: One in the Chamber Regie: William Kaufman Drehbuch: Benjamin Shahrabani, Derek Kolstad, Chad Law, Evan Law Kamera: Mark Rutledge Musik: John Roome Altersempfehlung: ab 18