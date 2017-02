SWR 03:55 bis 04:25 Show Die Mathias Richling Show D 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Ob Angela Merkel, Jogi Löw oder Horst Lichter und Johann Lafer - Mathias Richling hat die erste Liga der Prominenten in Deutschland in seine Show eingeladen. Gekommen ist allerdings niemand. Das bedeutet: Richling muss seine Gäste kurzerhand einfach selbst spielen. Diese Selbstgespräche zeigen auf ihre eigene Art versteckte Wahrheiten auf und beweisen auf spielerische Weise, was das Land gerade bewegt. Vor allem Richlings Darstellung von Baden-Württembergs Landesvater Winfried Kretschmann und dessen "Regierungspraktikanten" Thomas Strobl gehört zu seinen neuesten Klassikern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Mathias-Richling-Show

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 438 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 248 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 06:30

Seit 168 Min. Der elektrische Reiter

Drama

ZDF 02:40 bis 04:35

Seit 98 Min.