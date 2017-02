SWR 00:55 bis 02:25 Show Monika Gruber live Wenn ned jetzt, wann dann D 2013 Merken Monika Gruber begeistert mit ihrem hintersinnigen und bayerischen Humor mittlerweile weit über die deutschen Grenzen hinaus - sowohl auf der Bühne als auch im TV. Das Bayerische Fernsehen zeigt das Erfolgs-Solo "Wenn ned jetzt, wann dann!" in einer Aufzeichnung aus dem Münchner Circus Krone. Monika Gruber ist eine der erfolgreichsten Kabarettistinnen der Nation. Mit ihrem bayerischen Charme gibt sie die perfekte Verführerin, ihr messerscharfer Witz trifft zielsicher ins Schwarze und ihre angriffslustige Direktheit ist geradezu legendär. In ihrem Programm "Wenn ned jetzt, wann dann!" kehrt Monika Gruber im wahrsten Sinne des Wortes vor der eigenen Haustür. In einer endlosen Warteschleife auf der Baustelle ihres zukünftigen Traumhauses findet sie sich wieder in einem Haifischbecken der Alltagstücken, umzingelt von Handwerkern und gut meinenden Ratgebern, aber auch von Fragen, Wünschen und Sehnsüchten, die einen hinterrücks überfallen, während man eigentlich mit anderen Dingen beschäftigt ist. Doch Monika Gruber geht alle Baustellen des Lebens an - mit unerhörter Frechheit, entwaffnender Offenheit und so manchem verbalen Faustschlag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Monika Gruber live 2013 Regie: Helmut Milz