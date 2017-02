SWR 20:15 bis 21:45 Show "Vom Hühnerhaus zum Titicacasee" - Der Südwesten und seine Fastnachtslieder D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken So bunt und vielfältig der Südwesten, so schräg und witzig ist die Musik zur Fastnacht. Ob Pfalz, Saarland, Schwaben oder Baden - jede Region hat ihre ganz eigene musikalische Tradition in der "Fünften Jahreszeit". Diese werden von Thomas Neger aus Mainz und Hansy Vogt aus dem Schwarzwald unter dem Titel "Vom Hühnerhaus zum Titicacasee" genauer unter die Lupe genommen. Beide Herren sind als Musiker, Komponisten, Texter, Moderatoren und Bandleader ausgewiesene Fastnachtsexperten. Ihr kritisch-wohlwollender Blick auf die klingende Südwest-Szene garantiert beste Unterhaltung aus dem Deutschen Fastnachtsmuseum im mainfränkischen Kitzingen. Ihre Auswahl versammelt die besten Interpreten fastnächtlicher Stimmungsmusik, darunter Ernst Neger, Margit Sponheimer, die Maledos, Nick Benjamin, Schorsch Seitz, das Wasen-Trio, die Fidelen Kraniche und natürlich auch das Moderatoren-Duo mit eigenen Fastnachts-Hits. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hansy Vogt, Thomas Neger Originaltitel: "Vom Hühnerhaus zum Titicacasee" - Der Südwesten und seine Fastnachtslieder