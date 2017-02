SWR 07:40 bis 07:55 Dokumentation Schätze der Welt - Erbe der Menschheit Die Magie des Eises - Los Glaciares (Argentinien) D 1997 16:9 Merken Eine Landschaft, unwirklich und bizarr wie ein Gemälde. Mit Spannung nähern wir uns unserem Ziel über abgeschliffene Felsen und weite Wasserflächen. Dann tun sich kaltblaue Eisnadeln vor uns auf, die uns erschaudern lassen. Hier in Patagonien, im südlichsten Teil Amerikas, liegt der Nationalpark Los Glaciares mit seinen 13 Gletschern. Das Gebiet gehört zu Chile und Argentinien. Der größte der Eisriesen ist der Perito Moreno. Er ist einem ständigen Veränderungsprozess unterworfen und walzt alles nieder, was ihm in den Weg kommt. Die Gewalt der blauen Kälte schleift gigantische Felsen ab und versperrt Wasserwege. Dieser Gletscher ist einer der wenigen auf der Erde, welcher noch wächst. Faszinierende Anblicke in einer unwirtlichen Szenerie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schätze der Welt - Erbe der Menschheit

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 141 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 141 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 141 Min. Guten Morgen Deutschland

Magazin

RTL 06:00 bis 08:30

Seit 111 Min.