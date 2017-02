kabel eins 23:05 bis 00:00 Krimiserie Castle Der Glühbirnen Held USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Len Levitt, ein Mitarbeiter des New York City U-Bahn-Systems, wird ermordet im Central Park aufgefunden. Zunächst gehen Beckett und Castle davon aus, das Opfer wäre aufgrund seiner Kenntnis eines illegalen Geschäfts mit Glühbirnen getötet worden. Doch ein exzentrischer Vogelbeobachter gibt den Ermittlern einen entscheidenden Hinweis. Offenbar hat Levitt kurz vor seinem Tod Fotos einer Kindesentführung gemacht - und damit seinen eigenen Mörder in Pixel gebannt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Detective Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Ruben Santiago-Hudson (Captain Roy Montgomery) Seamus Dever (Kevin Ryan) Tamala Jones (Lanie Parish) Originaltitel: Castle Regie: Bryan Spicer Drehbuch: Matt Pyken Kamera: Daryn Okada Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12