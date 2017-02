kabel eins 22:10 bis 23:05 Krimiserie Castle Fast berühmt USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Beckett und Castle werden zu einem Mord an einem Polizisten gerufen. Vor Ort stellt sich heraus, dass der vermeintliche Kollege ein als Cop verkleideter Stripper ist. Die Ermittlungen ergeben, dass das Opfer neben einer eifersüchtigen Freundin auch einen missgünstigen Konkurrenten im Stripclub und eine reiche, etwas ältere Verehrerin hatte, die verliebt in ihn war. Doch war einer von ihnen tatsächlich zu so einer Tat fähig? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Detective Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Ruben Santiago-Hudson (Captain Roy Montgomery) Jon Huertas (Javier Esposito) Tamala Jones (Lanie Parish) Originaltitel: Castle Regie: Felix Alcala Drehbuch: Elizabeth Beall Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 219 Min. 21

Thriller

ProSieben 22:25 bis 00:40

Seit 134 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 84 Min. Taxi

Actionfilm

kabel eins 23:40 bis 01:20

Seit 59 Min.