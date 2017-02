kabel eins 16:55 bis 17:55 Magazin Abenteuer Leben täglich Dirk Hoffmann on Tour: Texas D 2017 16:9 HDTV Merken "Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon." Nicht so in Texas - da brutzelt der Kaktus nämlich auf dem Grill. Denn nicht nur die Kaktusfeigen sind essbar, sondern auch die sogenannten "Nopales", die Kaktusblätter. Aus der mexikanischen Küche ist Kaktus nicht wegzudenken. Doch wie bereitet man das stachelige Gewächs zu? Das will Chefkoch Dirk Hoffmann in San Antonio herausfinden. Und: Technik-Gadgets für den Alltag: Boys In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Seraphina Kalze Originaltitel: Abenteuer Leben täglich

