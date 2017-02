kabel eins 14:50 bis 15:50 Krimiserie The Mentalist Der Deal USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Zwei Jahre ist es her, dass Patrick Jane den Mörder seiner Familie umbrachte. Auf einer mexikanischen Insel scheint er in Sicherheit vor den Recherchen des FBI-Agenten Abbott zu sein. Doch dann verliebt sich Patrick in die schöne Touristin Kim Fischer - er kann nicht wissen, dass auch sie für das FBI arbeitet. Letztendlich lässt er sich zurück in die USA locken. Schnappt die Falle zu? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Rockmond Dunbar (Dennis Abbott) Juan Gabriel Pareja (Danny Otero) Originaltitel: The Mentalist Regie: Simon Baker Drehbuch: Tom Szentgyorgyi Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12