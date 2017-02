kabel eins 13:00 bis 13:55 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Schmutziger Wahlkampf USA 2008 16:9 20 40 60 80 100 Merken Das Team um Detective Lilly Rush muss einen Mordfall aus dem Jahr 2005 neu aufrollen, der damals nicht aufgeklärt werden konnte. Jetzt wurde die Waffe gefunden, mit der ein aufstrebender junger Kommunalpolitiker mitten im Wahlkampf erschossen wurde. Die Spur von damals führte in Richtung Drogenhandel, doch die aktuellen Ermittlungen ergeben ein ganz anderes Bild: Sie deuten auf einen Dschungel von Korruption und undurchsichtigen Geschäften in der Lokalpolitik hin ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Chadwick Boseman (Dexter "Dex" Collins '05) Originaltitel: Cold Case Regie: Carlos Avila Drehbuch: Christopher Silber Kamera: Donald E. Thorin jr. Musik: Michael A. Levine