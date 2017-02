kabel eins 09:20 bis 10:15 Krimiserie The Mentalist Nur noch fünf USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die von Red John ermordete Kira Tinsley hat Patrick Jane kurz vor ihrem Tod anvertraut, dass Red John eine Tätowierung hat: drei Punkte auf seiner Schulter. Patrick Jane will alle verbliebenen Red-John-Verdächtigen zu einem gemeinsamen Treffen überreden, bei dem er herausfinden will, wer die Tätowierung trägt. Das Treffen gelingt, doch als Patrick sie mit vorgehaltener Waffe zwingt, ihre Schultern zu entblößen, erlebt er eine Überraschung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Malcolm McDowell (Bret Stiles) Reed Diamond (Ray Haffner) Originaltitel: The Mentalist Regie: John F. Showalter Drehbuch: Ken Woodruff Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6

