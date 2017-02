kabel eins 05:30 bis 06:25 Krimiserie Detektiv Rockford Verhängnisvoller Vertrag USA 1975 16:9 HDTV Merken Eine harmlose Scheckübergabe wird für Rockford richtig heikel: In Las Vegas sollte er die Sängerin Nancy treffen und ihr das Dokument im Namen ihrer Versicherung überreichen. Doch Nancy wird in ihrem Hotelzimmer von Verbrechern festgehalten. Die Schurken überwältigen auch den Detektiv - und brennen mit dem Scheck durch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Garner (Jim Rockford) Jesse Welles (Nancy Wade) Ron Rifkin (Tom Robertson) Mills Watson (Edward Moss) Frank Michael Liu (Keneth Mamato) Virginia Gregg (Eleanor) Joe E. Tata (Agent Hanzer) Originaltitel: The Rockford Files Regie: Lou Antonio Drehbuch: Roy Huggins, Stephen J. Cannell, Edward J. Lakso, Mitch Lindemann Kamera: Lamar Boren Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 6