SAT.1 Gold 22:10 bis 23:10 Krimiserie Wolffs Revier Geldwäscher D 1992 16:9 Merken Béla Ungaro verunglückt mit seinem Wagen vor den Toren Berlins. Ein Koffer mit Geld in verschiedenen Währungen in einem Gesamtwert von 20 Millionen Mark wird von den Funkstreifenbeamten sichergestellt - man vermutet, einem Drogenring auf der Spur zu sein. Fried bittet Wolff, in die Rolle eines korrupten Polizisten zu schlüpfen und damit zu helfen, den Drogenring auszuheben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Nadine Seiffert (Verena Wolff) Gerd Wameling (Dr. Peter Fried) Klaus Pönitz (Günther Sawatzki) Eckhard Heise (Horst Buchwald) Elia Zimmermann (Ellen Wolff) Heiner Lauterbach (Béla Ungaro) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Michael Mackenroth Drehbuch: Karl Heinz Willschrei Kamera: Dietmar Kölzer Musik: Klaus Doldinger, Nikolaus Glowna Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 221 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 86 Min. Taxi

Actionfilm

kabel eins 23:40 bis 01:20

Seit 61 Min. Criminal Minds

Krimiserie

Sat.1 00:00 bis 00:50

Seit 41 Min.