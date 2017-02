SAT.1 Gold 15:05 bis 16:00 Krimiserie Diagnose: Mord Eine Leiche im Schrank USA 1994 Merken Dr. Sloans Schwester Dora hat sich während der Renovierungsarbeiten an ihrem Haus bei ihrem Bruder einquartiert. Die beiden besichtigen Doras Haus, doch der Makler hat keine der vereinbarten Arbeiten ausführen lassen. Wenig später finden sie ihn tot in einem Schrank. Der Tote war ziemlich unbeliebt, und die Reihe der Verdächtigen ist lang. Dr. Sloan gibt einem klassischen Motiv den Vorzug: Er denkt an Mord aus enttäuschter Liebe und stellt der Freundin des Toten eine Falle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda Bentley-Livingston) Scott Baio (Dr. Jack Stewart) Michael Tucci (Norman Briggs) Delores Hall (Delores Mitchell) Susan Gibney (Genevieve Ducasse) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Christopher Hibler Drehbuch: Dan Wilcox Kamera: Patrick E. McGinness Musik: Arthur Kempel Altersempfehlung: ab 6