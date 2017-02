SAT.1 Gold 13:20 bis 14:15 Serien Love Boat Bei dreien ist einer zu viel USA 1977 Merken Nicholas Nelson, ein alter Freund von Gopher, arbeitet für den Stahlmagnaten Arnold Hamilton, mit dem er auch diese Reise antritt. Um den nächsten Sprung auf der Karriereleiter zu machen, versucht er sein Idol so gut wie möglich zu imitieren. Als er allerdings Hamiltons freigeistige Tochter Linda kennenlernt, gerät er in eine Zwickmühle. Auch April ist wieder mit von der Partie: Sie strandet mit Ty Youngers Kindern auf der Pacific Princess ... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gavin MacLeod (Capt. Merrill Stubing) Bernie Kopell ("Doc" Adam Bricker) Fred Grandy (Chefstewart "Gopher") Ted Lange (Isaac Washington) Lauren Tewes (Julie McCoy) Originaltitel: The Love Boat Regie: Roger Duchowny Drehbuch: Art Baer Kamera: Robert C. Moreno Musik: Ben Lanzarone