Pro7 MAXX 04:15 bis 04:35 Trickserie Pokémon Wer trickst hier wen aus?! J 2013 16:9 HDTV Merken Nach dem Abschied von N entdecken unsere Helden endlich die Drachenstiege. Die Weißen Ruinen sind also ganz in der Nähe! Doch erst müssen noch ein paar Probleme gelöst werden: Ferkokels Flammenwurf scheint defekt zu sein. Und das Team Rocket setzt seinen Kampf gegen das Team Plasma fort ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pokémon: Best Wishes! Altersempfehlung: ab 6

