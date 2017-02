Pro7 MAXX 21:40 bis 22:05 Comedyserie Two and a Half Men Der Mittwochs-Mann USA 2003 16:9 HDTV Merken Noch völlig verkatert von einer feuchtfröhlichen Nacht in Las Vegas besucht Charlie zusammen mit Alan eines von Jakes Fußballspielen. Während Jakes Team wieder einmal zu verlieren droht, entdecken Charlie und Alan die Vorzüge solcher Spiele: Die Mütter der kleinen Kicker sind allesamt geschieden - und attraktiv. Besonders Kate, mit der Charlie gleich ein Date ausmacht. Alan, der Charlie eindringlich vor Fußballermüttern gewarnt hat, gerät indes selbst ins Visier zweier Damen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Liz Vassey (Kate) Christine Dunford (Gloria) Tricia O'Kelley (Brooke) Eric Allan Kramer (Bill) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Andy Ackerman Drehbuch: Jeff Abugov, Eddie Gorodetsky Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman, Dennis C. Brown