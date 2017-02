Pro7 MAXX 20:15 bis 20:40 Comedyserie Two and a Half Men Der Sockengolf-Champion USA 2003 16:9 HDTV Merken Charlie ist von den strengen Erziehungsmethoden, die sein Bruder Alan bei Jake anwendet, wenig angetan. Als der Kleine aber unfreiwillig dafür sorgt, dass ein Schwarm hartnäckiger Möwen das Haus entert, muss Charlie seine lockere Einstellung überdenken. Unterdessen kämpft Alan weiter um Judith. Es kommt zu einem leidenschaftlichen Kuss, der in Alan neue Hoffnung aufflammen lässt - obwohl Judith ihm gesteht, dass sie ihn nur aus Angst vor dem Alleinsein geküsst hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Charlie Sheen (Charlie Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Andy Ackerman Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn Kamera: Steven Silver Musik: Grant Geissman