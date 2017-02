Pro7 MAXX 18:20 bis 18:50 Trickserie One Piece Rettungsversuch aus Liebe J 2004 Merken Genau wie die Bewohner von Angel Island fliehen auch die Bürger von Shandia, um sich vor Enel zu retten. Sanji und Lysop versuchen, Nami aus den Enels Fängen zu befreien, und auch Ruffy gibt noch lange nicht auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece Regie: Konosuke Uda Drehbuch: Suminori Takegami, Mitsuru Shimada Altersempfehlung: ab 12