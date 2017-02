Pro7 MAXX 13:30 bis 14:00 Trickserie One Piece Conis greift ein J 2004 Merken Als Ruffy seine schwer verletzten Freunde in der Ruinenstadt findet, packt ihn die blanke Wut und er lauert Enel in der Arche Maxim auf. In der Zwischenzeit kann Conis Kommandant McKinley überzeugen, Skypia zu evakuieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece Regie: Konosuke Uda Drehbuch: Suminori Takegami, Mitsuru Shimada Altersempfehlung: ab 12