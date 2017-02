Pro7 MAXX 09:45 bis 10:40 Dokumentation Building Wild - Wohnen in der Wildnis Auto-Hütte USA 2014 16:9 HDTV Merken Diesmal konstruieren Paulie und Tuffy eine Auto-Hütte für eine fünfköpfige Familie. Familienvater Doug ist Derby-Fahrer und wünscht sich nicht nur, dass sein Haus sein Hobby wiederspiegelt. Er gibt auch ein bewegliches Schlafzimmer in Auftrag, denn er will bei gutem Wetter unter den Sternen schlafen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Building Wild Altersempfehlung: ab 6

