Hier kommt Kurt! D 2017

Am 4. Februar wird Frank Zander 75 Jahre alt. Das rbb Fernsehen feiert einen der bekanntesten und beliebtesten Künstler Berlins, der mit Fernsehsendungen wie der "Plattenküche" und "Bananas" ein Stück Fernsehgeschichte geschrieben hat, am Vorabend seines Geburtstages mit einem Porträt. Das Special besteht aus Neudrehs mit Freunden, Wegbegleiterin und Künstlerkollegen, viel Archivmaterial, aus einem Kiezspaziergang und einem längeren Interview mit dem Jubilar. Ein weiterer Bestandteil ist das große Weihnachtsfest für Obdachlose und Bedürftige, das Frank Zander seit vielen Jahren organisiert. Das Erstwiederholungsrecht des Porträts soll dem WDR eingeräumt werden, der dafür umfangreiches Archivmaterial für die Produktion zur Verfügung stellt.

Originaltitel: Hier kommt Kurt! Regie: Cornelia Quast