RBB 17:05 bis 17:55 Dokusoap Panda, Gorilla & Co. Geschichten aus dem Zoo Berlin und dem Tierpark Berlin D 2015 HDTV Live TV Merken Ein aufregender Tag für den Raubtierkatzen-Nachwuchs im Tierpark: Der sechs Wochen alte Javaleopard Pelangi darf das erste Mal die Schaubox des Alfred-Brehmhauses erkunden und die beiden zwölf Wochen alten Schneeleoparden-Mädchen machen einen Ausflug auf die Außenanlage. Nicht aus den Augen lassen darf Reviertierpfleger Christian Möller seine zwei streitlustigen Wasserschwein-Damen: Lucia wurde von ihrer jüngeren Konkurrentin Camara beim letzten Aufeinandertreffen auf der Anlage derart "vermöbelt", dass Christian Möller nicht weiß, ob er die beiden jemals wieder zusammen lassen kann. Während Lucia sich noch vom verlorenen Kampf erholt, kümmert sich Vater Felipe um die fünf Jungtiere. Aus dem Zickenkrieg zwischen seinen Frauen hält er sich lieber raus. Ein ungleiches, aber dennoch sehr inniges Paar sind die Sibirischen Tiger Darius und Avrora. In Sachen Nachwuchs waren die Deckungsversuche der beiden Liebenden noch nicht erfolgreich. Aber Übung macht den Meister! Regelmäßiges Training steht ab sofort auch für das schlaue Kea-Pärchen Fred und Wilma auf dem Plan: Die zwei Bergpapageien sollen lernen, wie man kleine Schachteln und Schubladen öffnet. Da Bären von Natur aus eher faul sind, werden sie im Zoo mit Futter oder speziellem Spielzeug dazu angehalten, sich hin und wieder anzustrengen. Zur Motivation gibt es an besonders heißen Tagen von Tierpfleger Markus Röbke individuell präparierte Eisbomben - je nach Bärengeschmack. Im Kamelrevier des Tierparks steht ein Abschied bevor: Reviertierpflegerin Nora Kuntzagk geht in Rente. Über 35 Jahre lang war sie ihren Tieren treu. Noch eine letzte Umarmung für das älteste und eine letzte Flasche für das jüngste Tier im Revier. Außerdem in dieser Folge: Geburtsvorbereitungen bei Spitzmaulnashorn Maburi und zweiter Impftermin für die Schneeleoparden-Mädchen aus dem Tierpark und Polarwolf Arthur aus dem Zoo. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Panda, Gorilla & Co.

