RBB 13:30 bis 14:15 Serien Julia - Eine ungewöhnliche Frau Folge: 65 Arthurs Rückkehr A, D 2003 HDTV Elisabeths Hausschwein Marylin sorgt für Aufregung: Es soll im Stall eines Bauern sein Winterquartier beziehen. Mitten in die turbulente Umsiedlung platzt Sebastian Reidinger, der sich verabschieden möchte. Er hat wieder einmal die Nase voll von Retz und will gehen. Der Grund für seinen eiligen Aufbruch ist Lena Reidinger, denn seine Zuneigung zu Lena wird von dieser nicht im selben Maße erwidert. Als Lena Reidinger einen Schwächeanfall erleidet und zur Untersuchung ins Krankenhaus muss, erlebt sie den überraschenden Tod ihrer Bettnachbarin Birgit Bischof. Ihr Ehemann Egon Bischof sucht juristische Hilfe bei Arthur. Er kann sich den plötzlichen Tod seiner Frau nicht erklären. Arthur beginnt gemeinsam mit Julia zu recherchieren. Sie finden heraus, dass in der Klinik Tests mit einem neuen, nicht zugelassenen Herzmedikament gemacht wurden, das offenbar zum Herzversagen der Frau führte. Und Birgit Bischof war nicht das einzige Opfer. Durch diesen Fall ist Arthur wieder auf den Geschmack gekommen. Er stellt fest, dass er doch noch viel zu jung für das Rentner-Dasein ist und überlegt sich, wieder eine Anwaltskanzlei zu eröffnen. Im Mittelpunkt der Fernsehserie "Julia - Eine ungewöhnliche Frau" steht die charakterstarke Juristin Julia Laubach, die als Bezirksrichterin mit zahlreichen Konflikten konfrontiert wird, die oft auch ihr Privatleben berühren. In den Hauptrollen sind Christiane Hörbiger und Peter Bongartz zu sehen. 65. und zugleich letzte Folge der Fernsehserie "Julia - Eine ungewöhnliche Frau". Schauspieler: Christiane Hörbiger (Dr. Julia Laubach) Peter Bongartz (Dr. Arthur Laubach) Philipp Fleischmann (Wolfgang Laubach) Paula Polak (Elisabeth Laubach) Sissy Höfferer (Erna Strubreiter) Michael König (Heinz Strubreiter) Konstanze Breitebner (Lena Reidinger) Originaltitel: Julia - Eine ungewöhnliche Frau Regie: Holger Barthel Drehbuch: Peter Mazzuchelli Kamera: Peter Kappel Musik: Mischa Krausz