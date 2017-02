RBB 07:10 bis 08:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2625 D 2017 HDTV Live TV Merken William und Adrian vertragen sich wieder. Während Clara und William überlegen, ob William sich lieber selbstständig machen sollte, anstatt als Adrians Angestellter zu arbeiten, will Adrian William die Hälfte seiner "Fürstenhof"-Anteile abtreten. Als er Clara davon erzählt, belauscht Desirée die beiden und ist davon gar nicht begeistert. Sie vertraut sich Beatrice an, woraufhin diese einen grausamen Plan schmiedet. Tina kann Oskar zwar vor der Polizei verstecken - doch sie bittet ihn, sich zu stellen, da er mit seiner Flucht alles nur schlimmer macht. Als Tina Sigmund Sorge überreden will, die Aussage zurückzunehmen, kommt ihr David in die Quere. Später entführt Oskar Sigmund in den Brauereikeller. Alfons und Hildegard ahnen nach einem Gespräch mit Tina, was Oskar vorhat. Alfons taucht daher im Braukeller auf und fordert von Oskar, Sorge gehen zu lassen und sich zu stellen. An Poppys Grab begegnet Werner der jungen Witwe Saskia. Aus einem guten Gespräch wird rasch ein schöner Abend zu dritt mit Charlotte, der für Werner und Saskia in einer Liebesnacht in der "Fürstensuite" endet. André streitet mit Werner, da der nicht auf seine Golfpartien mit Melli verzichten will. Als Werner nach der Begegnung mit Saskia einlenkt, freut sich André auf den Golfunterricht bei Melli. In Folge 2625 kommt die charmante, eigenwillige Saskia Hanke, gespielt von Sacha Holzheimer, an den "Fürstenhof". Die Pyrotechnikerin steckt finanziell in Schwierigkeiten und versucht auf unkonventionelle Art und Weise, sich vor dem Konkurs zu retten - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Louisa von Spies (Desirée Lechner) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Felix Bärwald, Steffen Nowak Drehbuch: Tom Chroust, Thomas Kubisch

