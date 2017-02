RBB 05:30 bis 05:40 Dokusoap Panda, Gorilla & Co. Geschichten aus dem Zoo Berlin und dem Tierpark Berlin D 2015 HDTV Merken Die Oberpfleger Michael Horn und Rainer Kaden betätigen sich im Tierpark als kreative Handwerker: Die Malaienbären Johannes und Cindy sollen eine Hängematte bekommen. Bei der Anbringung des schaukelnden Mobiliars müssen die Pfleger die Schrauben besonders fest anziehen, denn Malaien-Bären gelten als Feinmechaniker unter den Bären. Abwechselnd liegen die zwei Oberpfleger Probe, doch werden auch Johannes und Cindy wissen, wozu so eine Hängematte gut ist? Für die temperamentvollen Zebus aus dem Kaukasus hat sich Rainer Kaden noch eine andere Beschäftigung ausgedacht: Die sogenannten "Stirnwaffenträger" sollen sich zukünftig ihre Hörner an einer Art Holzorgel aus langen Akazienstämmen abstoßen. Im Raubtierhaus des Zoos sorgen die Tierpfleger Nicole Marszalek und Ricardo Rzeppa gleich mehrfach für spielerische Überraschungen: Die Ringelschwanz-Mungos werden mit einem selbst gebastelten Mobile beglückt und der 15 Jahre alte Java-Leopard Lombok, der trotz seines Alters zu den verspieltesten Bewohnern des Raubtierhauses gehört, darf erst eine Kissenschlacht veranstalten und sich später an einem Jutesack laben. Hoch erfreut scheint auch Reviertierpfleger Marco König über den Besuch seines Vorgängers Kurt Goedicke zu sein. Der ehemalige Chef des Rinder-Reviers ist bereits vor einem Jahr in Rente gegangen, steht aber immer noch in regem Erfahrungsaustausch mit seinem Nachfolger. Nach einer kurzen Stippvisite bei den Anoas und Batengs geht's zu den absoluten Lieblingstieren von Kurt Goedicke: Den Gauren Godweiwa und Gandalf. Viel lernen kann heute Vogelhaus-Praktikant Dennis Frannk: Revierchef Jörg Ulbricht zeigt ihm, wie man Malaienstar-Küken richtig beringt und registriert. Aus Platzgründen in der Freiflughalle, wurde der Nachwuchs aufwendig mit der Hand aufgezogen. Ein Teil der Jungvögel ist mittlerweile flügge und kann nun in die Fasanerie umziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Panda, Gorilla & Co.