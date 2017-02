SAT.1 Emotions 00:55 bis 01:35 SciFi-Serie Extant Nur ein Haufen Karten USA 2014 16:9 HDTV Merken Alan Sparks verständigt seine Frau Anya und ruft sie zum Campingplatz. Dort will er ihr zeigen, dass ihre gemeinsame Tochter Katie wieder am Leben ist. Durch Anyas Wagen kommen Kern und Kryger immer näher an dem Campingplatz, wo sich Sparks und der Nachkomme aufhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Halle Berry (Molly Woods) Goran Visnjic (John Woods) Pierce Gagnon (Ethan Woods) Camryn Manheim (Sam Barton) Michael O'Neill (Alvin Sparks) Grace Gummer (Julie) Originaltitel: Extant Regie: Dan Lerner Drehbuch: Leslie Bohem Kamera: M. David Mullen Musik: Marcelo Zarvos Altersempfehlung: ab 12