SAT.1 Emotions 21:10 bis 22:10 Serien Tyrant Zwei Gräber USA 2016 16:9 HDTV In Abuddin herrscht das reinste Chaos, und niemand will die Verantwortung dafür übernehmen. Barry und Molly sind damit beschäftigt, ihre Taten vor sich selbst zu rechtfertigen und so die Schuld, die sie auf sich geladen haben, zu relativieren. Letztendlich ist Barry zu seiner Überraschung vom guten Willen Maloofs abhängig, und General Cogswell handelt unerwartet. Schauspieler: Adam Rayner (Barry Al-Fayeed) Jennifer Finnigan (Molly Al-Fayeed) Moran Atias (Leila Al-Fayeed) Noah Silver (Sammy Al-Fayeed) Alexander Karim (Ihab Rashid) Cameron Gharaee (Ahmed Al-Fayeed) Melia Kreiling (Daliyah Al-Yazbek) Originaltitel: Tyrant Regie: Gwyneth Horder-Payton Drehbuch: Christopher Keyser, Howard Gordon Kamera: Attila Szalay Musik: Jeff Danna, Mychael Danna Altersempfehlung: ab 12