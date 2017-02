SAT.1 Emotions 15:05 bis 15:30 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 195 D 2005 16:9 Merken Lisa entzieht sich dem Kuss, der von David unter dem Mistelzweig eingefordert wurde. Durch ein rührendes Gespräch mit Friedrich bekommt sie einen Blick für den schicksalhaften Lauf der Dinge. Sie erkennt, dass sie von David Abschied nehmen muss und das tut sie - mit einem Kuss. Danach verlässt sie allein die Feier: Auf in ihr neues Leben ohne David! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Alexander Sternberg (Max Petersen) Wilhelm Manske (Friedrich Seidel) Lara-Isabelle Rentinck (Kim Seidel) Matthias Dietrich (Timo Pietsch) Bärbel Schleker (Yvonne Kuballa) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Cornelia Dohrn