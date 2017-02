SAT.1 Emotions 10:45 bis 12:20 Komödie Sex & mehr D 2004 20 40 60 80 100 Merken Seit ihrer Schulzeit sind Minza und ihre drei besten Freundinnen Valerie, Edda und Frenzy unzertrennlich. Als Valerie den Bund fürs Leben eingehen will, bekommt sie plötzlich Angst, etwas zu verpassen und möchte nicht heiraten, ohne vorher mit einem zweiten Mann Sex gehabt zu haben! Ihre Freundinnen wüssten auch schon mit wem - doch Trauzeuge Timo und Playboy Dieter erweisen sich als Fehlgriff. Jetzt ist wirklich Not am Mann, und es muss schnellstens eine Alternative her ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mina Tander (Minza) Stefanie Stappenbeck (Valerie) Simone Hanselmann (Edda) Miranda Leonhardt (Frenzy) Michael Lott (Frieder) Gregor Bloéb (Dieter) Oliver Mommsen (Timo) Originaltitel: Sex & mehr Regie: Peter Gersina Drehbuch: Matthias Dinter Kamera: Markus Hausen Musik: Jörg Lemberg Altersempfehlung: ab 6