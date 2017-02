SAT.1 Emotions 09:30 bis 10:00 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 193 D 2005 16:9 Merken Mariella ist gerührt von Davids Bemühungen um ihre Beziehung, während Lisa, die die Versöhnung initiiert hat, ihre Traurigkeit über den Verlust von David zu verdrängen versucht. Sie kommt zu der Einsicht, dass wahre Liebe aus Selbstlosigkeit besteht, aber während sie sich mit David für sein Glück mit Mariella freuen kann, schwebt über deren Beziehung bereits ein Damoklesschwert ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Bianca Hein (Mariella von Brahmberg) Ulrike Mai (Helga Plenske) Volker Herold (Bernd Plenske) Olivia Pascal (Laura Seidel) Stefanie Höner (Inka Pietsch) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Cornelia Dohrn

