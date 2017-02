SAT.1 Emotions 07:30 bis 08:15 Reportage Auf Streife D 2017 16:9 HDTV Merken Während der Streifenfahrt sehen die Polizisten eine wild winkende und um Hilfe rufende Frau am Straßenrand. Sofort fahren sie ran und sehen den Grund für das Hilfeersuchen: In ihrem Vorgarten steht ein lauthals randalierender Mann! - Auf Streife entdecken die Beamten zwei Frauen auf der Straße: Eine der beiden ist klitschnass, splitterfasernackt und völlig aufgelöst. - Auf einem Fußballplatz bewerfen zwei Teenager den Trainer mit Wasserbomben. Was bringt die Jungs dazu? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife

