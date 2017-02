WDR 11:05 bis 11:55 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Tiergeschichten aus dem Tierpark Hellabrunn Das neue Giraffenhaus D 2014 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken FOLGE 221 Das neue Giraffenhaus Aus dem Münchner Tierpark sehen Sie heute: Bis gestern Nacht liefen alle Vorbereitungen auf Hochtouren. Heute soll das neue Giraffenhaus eröffnet werden - hoffentlich funktioniert's so gut, wie geplant. Auch die Erdmännchen dürfen heute in ihr neues Außenrevier - ob es ihnen gefällt? Bei den Pelikanen wachsen die Federn regelmäßig nach. Wenn niemand eingreift, würden die Vögel München schnell von oben kennenlernen. Warme Temperaturen und eine frische Sommerkost wecken bei Schildkröte Jonathan die Lebensgeister und Tierpflegerin Blanka achtet auf sein gepflegtes Äußeres - Jonathan soll einfach gut aussehen. Ob Nashorndame Rapti schwanger ist, wer mit Spitznamen "Bratwurscht" heißt und viele andere Geschichten aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn, sehen sie in einer neuen Folge von Nashorn, Zebra & CO. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.