Motorvision.TV 18:45 bis 19:10 Dokumentation Operation Repo - Die Fahrzeugeintreiber von Kalifornien USA 2009 Stereo 16:9 Merken Zahlt pünktlich Eure Raten für Autos, Bikes, Boote oder Flugzeuge, denn sonst rücken die Eintreiber an! Wer auf Pump kauft und mit seiner Finanzierung in Rückstand gerät, der bekommt früher oder später Besuch von Sonia Pizarro und ihrem Repo-Team. Diese "Repossessors" holen im Auftrag von Leasingfirmen oder Banken alles Unbezahlte einfach wieder ab. Weil bei den Rückholaktionen nicht alle Gläubiger einsichtig sind, sind Zoff und Handgreiflichkeiten hier natürlich vorprogrammiert. - Das US-Kultformat erstmals im deutschsprachigen TV. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Operation Repo